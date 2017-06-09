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12:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прорыв произошел на хлорном трубопроводе в Братске

Специалисты оперативно устранили аварию.

Прорыв произошел на трубопроводе двуокиси хлора на хлорном производстве филиала «Группы Илим» в Братске. Специалисты оперативно устранили аварию, выброса хлора не произошло. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Братска.

«Около 08.00 на территории Братского комбината на трубопроводе двуокиси хлора, проходящем в закрытой галерее, образовался свищ. Предположительно из-за коррозии. В течение часа специалистами комбината была проведена замена прокладки на фланцевом соединении. Анализ воздушной среды показал, что содержание двуокиси хлора находится в норме и не превышает ПДК», — сказал директор по производству филиала «Группы Илим» в Братске Вячеслава Михеенко.

Предприятие работает в штатном режиме, угрозы населению нет.

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