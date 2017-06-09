Прорыв произошел на хлорном трубопроводе в Братске
Специалисты оперативно устранили аварию.
Специалисты оперативно устранили аварию.
Прорыв произошел на трубопроводе двуокиси хлора на хлорном производстве филиала «Группы Илим» в Братске. Специалисты оперативно устранили аварию, выброса хлора не произошло. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Около 08.00 на территории Братского комбината на трубопроводе двуокиси хлора, проходящем в закрытой галерее, образовался свищ. Предположительно
Предприятие работает в штатном режиме, угрозы населению нет.