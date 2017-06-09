Столичная полиция разыскивает подозреваемых в краже денег

По словам жертвы инцидента, банковская карта вероятнее всего была украдена в публичном транспорте, а на счете находилась сумма в 1110 леев. Полиция получила видеозапись с камеры, установленной при банкомате, где подозреваемые снимают деньги с карты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция просит узнавших молодых людей на видео, сообщить информацию по номерам: 0791 92564/0691 50993.

В случае, если вина будет доказана виновным грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев, до 240 часов общественных работ или до четырех лет тюремного заключения.