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12:03 (мск), источник: Actualitati.md

Столичная полиция разыскивает подозреваемых в краже денег

По заявлениям представителей правопорядка двое жителей Кишинева подозреваются в снятии денег с краденной банковской карты, которая была изъята из сумки 40-летней женщины.

Источник: Actualitati.md

По словам жертвы инцидента, банковская карта вероятнее всего была украдена в публичном транспорте, а на счете находилась сумма в 1110 леев. Полиция получила видеозапись с камеры, установленной при банкомате, где подозреваемые снимают деньги с карты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция просит узнавших молодых людей на видео, сообщить информацию по номерам: 0791 92564/0691 50993.

В случае, если вина будет доказана виновным грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев, до 240 часов общественных работ или до четырех лет тюремного заключения.

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