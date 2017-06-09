В Ньюкасле неизвестный захватил заложников в центре по трудоустройству

По данным полиции, в заложниках находятся несколько сотрудников центра по трудоустройству Job Centre Plus.

«Полицейские обнаружили мужчину с ножом, который вошел в помещение. Вероятно, там удерживаются несколько сотрудников. Несколько остальных сотрудников покинули здание», — сообщает полиция в Twitter.

Ближайшая станция метро Byker была эвакуирована и закрыта, сообщает полиция. На данный момент о пострадавших не сообщается.