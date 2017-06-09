В Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Ограбление магазина элитных часов «Секунда» произошло в ночь на пятницу в центре столицы, сообщают пользователи социальных сетей.

«На улице Владимирской, 51−53, произошло дерзкое ограбление магазина “Секунда”. Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли всё самое ценное. Убытки от ограбления составляют около 3 миллионов гривен», — сообщается в паблике «Киев Оперативный» в Facebook.