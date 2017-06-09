В Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов
По данным пользователей социальных сетей, убытки в результате ограбления составляют около 3 миллионов гривен. Вместе с тем в магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.
По данным пользователей социальных сетей, убытки в результате ограбления составляют около 3 миллионов гривен. Вместе с тем в магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.
КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Ограбление магазина элитных часов «Секунда» произошло в ночь на пятницу в центре столицы, сообщают пользователи социальных сетей.
«На улице Владимирской, 51−53, произошло дерзкое ограбление магазина “Секунда”. Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли всё самое ценное. Убытки от ограбления составляют около 3 миллионов гривен», — сообщается в паблике «Киев Оперативный» в Facebook.
Отмечается, что магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.
«К Службе безопасности Украины, Главному управлению Нацполиции и местному отделению полиции — менее 1 км», — отмечается в паблике.
Отметим, здание СБУ расположено на улице Владимирской, 33, ГУ Нацполиции в Киеве находится по адресу Владимирская, 15.
Напомним, магазин часов «Секунда» в столице на Сагайдачного подвергся ограблению в марте.