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12:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов

По данным пользователей социальных сетей, убытки в результате ограбления составляют около 3 миллионов гривен. Вместе с тем в магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Ограбление магазина элитных часов «Секунда» произошло в ночь на пятницу в центре столицы, сообщают пользователи социальных сетей.

«На улице Владимирской, 51−53, произошло дерзкое ограбление магазина “Секунда”. Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли всё самое ценное. Убытки от ограбления составляют около 3 миллионов гривен», — сообщается в паблике «Киев Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.

«К Службе безопасности Украины, Главному управлению Нацполиции и местному отделению полиции — менее 1 км», — отмечается в паблике.

Отметим, здание СБУ расположено на улице Владимирской, 33, ГУ Нацполиции в Киеве находится по адресу Владимирская, 15.

Напомним, магазин часов «Секунда» в столице на Сагайдачного подвергся ограблению в марте.

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