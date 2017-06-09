Птичий грипп вернулся: в Татарстане обнаружен новый очаг

Наличие возбудителя гриппа А птиц подтипа Н5 подтвердилось в посёлке Петровский. Указом главы республики здесь введены ограничительные меры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Карантин установлен для частного дома № 17 на улице Державина в посёлке Петровский Тюлячинского района республики. Кроме этого, в угрожаемую зону радиусом 5 км попали ещё два населённых пункта кроме названного посёлка — деревни Алга и Пановая Гора. Наблюдение ветслужбами также будет вестись и в радиусе 10 км. В эти границы попадают 20 населённых пунктов, один из которых в соседнем Сабинском районе.

На частное подворье, объявленное неблагополучным пунктом, запрещены проход и въезд посторонних лиц. Поголовье птицы будет уничтожено бескровным методом. Дороги к месту уже перекрыты, на них установлен круглосуточный пост с дезбарьером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике 6 июня был снят карантин с шести частных подворий. Одновременно для них было установлено трёхмесячное ограничение на вывоз в другие хозяйства инкубационного яйца и живой птицы.

На птицекомплексе «Лаишевский» карантин пока не снят. Предположительный срок отмены ограничительных мер на предприятии — середина июня. Поголовье птицы на предприятии, а также яйца уничтожены, но идёт механическая и санитарная обработка. Предполагаемый источник заражения на предприятии — дикая фауна.

Напомним, очаг инфекции в республике был обнаружен в начале мая. После подтверждения результатов в лаборатории г. Владимира на ООО «Птицекомплекс Лаишевский», что в 45 км от Казани, ввели карантин. Он распространяется на все подворья в радиусе 5 км от посёлка имени 25 лет Октября, где расположен комплекс.