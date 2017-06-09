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13:47 (мск), источник: РИА Новости

В иракском городе Эль-Мусайиб прогремел взрыв, 21 человек погиб

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Не менее 21 человека погибли в результате взрыва в иракском городе Эль-Мусайиб, еще как минимум 20 человек пострадали, передает телеканал Al-Sumaria.

В свою очередь, новостной портал Al-Qurtas сообщает со ссылкой на члена совета провинции Бабиль, что погибли 20 человек и ранены 29. Отмечается, что взрыв произошел у входа на рынок.

Местные силовики заявили порталу, что взрыв осуществил смертник.

По информации агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Комментарии
2
А Б
Активизация преступных действий террористов снова и снова говорит о необходимости борьбы с ними всеми возможными и доступными средствами, что возможно только в результате объединения для этих целей всех стран, независимо от политических и идеологических предпочтений и приоритетов.
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Ольга Лысенко
РФ не должна входить в это объединение --- сначала надо решить экономические проблемы. Сам сказал это.
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