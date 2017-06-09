В иракском городе Эль-Мусайиб прогремел взрыв, 21 человек погиб
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Не менее 21 человека погибли в результате взрыва в иракском городе
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Не менее 21 человека погибли в результате взрыва в иракском городе
В свою очередь, новостной портал
Местные силовики заявили порталу, что взрыв осуществил смертник.
По информации агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).