В иракском городе Эль-Мусайиб прогремел взрыв, 21 человек погиб

В свою очередь, новостной портал Al-Qurtas сообщает со ссылкой на члена совета провинции Бабиль, что погибли 20 человек и ранены 29. Отмечается, что взрыв произошел у входа на рынок.

Местные силовики заявили порталу, что взрыв осуществил смертник.