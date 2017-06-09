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13:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 3 тысяч единиц оружия изъяли у жителей Иркутской области в 2017 году

Правоохранители провели около 33 тысяч проверок.

Сотрудники Росгваррдии изъяли более 3 тысяч единиц оружия у жителей Иркутской области с начала 2017 года. Было проведено около 33 тысяч проверок, составлено более 2 тысяч административных протоколов. Об этом ИА IkrutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Специалисты, прежде всего, проверили жителей, у которых были нарушены сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия.

«Также правоохранители изъяли около 2 тысяч патронов различного калибра. Основная часть изъятого — гладкоствольное оружие, 405 — нарезного, 334 — газового, 513 единиц оружия ограниченного поражения», — отметили в ведомстве.

В рамках проверок сотрудники ЦЛРР разъясняли владельцам огнестрельного оружия правила безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.

В настоящее время по региону зарегистрировано более 100 тысяч владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.

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