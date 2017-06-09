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13:42 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле бездомный пытался убить приютившего его мужчину

9 июня, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство 53-летнего гомельчанина, которое произошло в феврале 2017 года. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Зимой житель Гомеля впустил к себе в дом бездомного мужчину, уроженца Витебска, который остался жить в доме и помогать по хозяйству. Во время одного из застолий в порыве ссоры гость нанес своему благодетелю несколько ударов ножом. Хозяин дома чудом успел выбежать на улицу, где его заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь и милицию. Мужчину госпитализировали.

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы на голове у пострадавшего гомельчанина были обнаружены две колото-резаные раны, одна из них в теменной области с повреждением вещества головного мозга и внутримозговым кровоизлиянием. Как уточнил официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев, полученные травмы привели к развитию у потерпевшего психического расстройства.

Уголовное дело в отношении 43-летнего обвиняемого передано прокурору для направления в суд. Известно, что обвиняемый был ранее судим за кражу и уклонение от возмещения расходов по содержанию детей.

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