Площадь пожара на складе Киевского вокзала в Москве выросла до 100 кв. метров

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара в отдельно стоящем кирпичном здании на 100 кв. метрах», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

«Передвижная лаборатория Главного управления в районе пожара проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК», — сказал он.

Днем в пятницу в двухэтажном складском помещении по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7 возник пожар.