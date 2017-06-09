Площадь пожара на складе Киевского вокзала в Москве выросла до 100 кв. метров
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Площадь возгорания в складском помещении на Киевском вокзале составляет 100 кв. метров, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Площадь возгорания в складском помещении на Киевском вокзале составляет 100 кв. метров, сообщили «Интерфаксу» в
«Прибывшие
Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.
«Передвижная лаборатория Главного управления в районе пожара проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК», — сказал он.
Днем в пятницу в двухэтажном складском помещении по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7 возник пожар.