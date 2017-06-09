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13:39 (мск), источник: Интерфакс

Площадь пожара на складе Киевского вокзала в Москве выросла до 100 кв. метров

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Площадь возгорания в складском помещении на Киевском вокзале составляет 100 кв. метров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара в отдельно стоящем кирпичном здании на 100 кв. метрах», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

«Передвижная лаборатория Главного управления в районе пожара проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК», — сказал он.

Днем в пятницу в двухэтажном складском помещении по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7 возник пожар.

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