Mercedes горел в микрорайоне Юбилейный в Иркутске

Автомобиль Mercedes E280 горел в микрорайоне Юбилейный в Иркутске накануне, 8 июня. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Владелец автомобиля увидел возгорание своего авто и выбежал самостоятельно тушить пожар. Он завел машину и подъехал ко входу в магазин и с помощью огнетушителей ликвидировал очаг возгорания, — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС дополнительно сделали проливку моторного отсека машины. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и одна единица техники.