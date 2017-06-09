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15:17 (мск), источник: Om1.ru

Найденный на улице Омска парень с разбитой головой напал на врачей «скорой»

По дороге в больницу пациент начал буянить: разбил окно «скорой» и стал угрожать расправой медикам.

Накануне, 8 июня, в Омске зарегистрировано очередное нападение на бригаду скорой помощи.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, в одиннадцатом часу вечера прохожие нашли на одной из улиц Центрального округа молодого человека с разбитой головой. Парню вызвали «скорую». Врачи оказали ему первую помощь, привели в сознание и повезли в больницу.

В дороге нетрезвый пациент вдруг повёл себя неадекватно. Уже на въезде в БСМП, расположенную в Кировском округе, омич разбушевался. Угрожая расправой медикам, он разбил боковое стекло автомобиля.

Врачи нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место тут же прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали буяна. Это оказался 21-летний житель Советского округа.

Убедившись, что омича лечить больше не надо, росгвардейцы отвезли его в дежурную часть полиции. Поскольку 30-летняя врач восприняла угрозы реально, она подала на пациента заявление в правоохранительные органы.

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