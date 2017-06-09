В Ростове водитель «Лады» снес забор и врезался в ресторан
В
В
Инцидент произошел в ночь с 8 июня на 9 июня на улице Левобережной, возле дома № 20. По предварительной информации, 30-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в забор ресторана.
«В результате аварии пострадал водитель. Его с травмами доставили в медицинское учреждение», — сообщает 161.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По факту происшествия проводится проверка.