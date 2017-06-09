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16:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемых в нападении на финансовую организацию задержали на Дону

Двоих подозреваемых в нападении на финансовую организацию задержали полицейские в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, нападение на финансовую организацию было совершено в Зерноградском районе.

Правоохранители выяснили, что двое мужчин в больших темных очках, угрожая сотрудникам учреждения предметами, похожими на пистолет и обрез огнестрельного оружия, они потребовали все деньги, находившие в кассе. Забрав около 100 тысяч рублей, нападавшие скрылись в автомобиле без государственных номеров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на улице Орбитальной в Ростове, где они снимали квартиру. У задержанных изъяли часть похищенных денег и оружие.

Выяснилось, что подозреваемые совершили аналогичное преступление на Кубани, где проживает один из них.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), решается вопрос о возбуждении дела по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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