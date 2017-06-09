Подозреваемых в нападении на финансовую организацию задержали на Дону
Двоих подозреваемых в нападении на финансовую организацию задержали полицейские в Ростовской области.
Двоих подозреваемых в нападении на финансовую организацию задержали полицейские в Ростовской области.
Как сообщает
Правоохранители выяснили, что двое мужчин в больших темных очках, угрожая сотрудникам учреждения предметами, похожими на пистолет и обрез огнестрельного оружия, они потребовали все деньги, находившие в кассе. Забрав около 100 тысяч рублей, нападавшие скрылись в автомобиле без государственных номеров.
В ходе
Выяснилось, что подозреваемые совершили аналогичное преступление на Кубани, где проживает один из них.
В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), решается вопрос о возбуждении дела по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).