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17:55 (мск), источник: УНИАН

Исчезновение украинского журналиста в Донецке: СМИ назвали имя

Настоящее имя журналиста, который жил в Донецке, писал в украинские СМИ под псевдонимом Станислав Васин и на прошлой неделе исчез, — Станислав Асеев. Об этом стало известно из окружения Станислава, передает «Украинская правда».

Асеев родился 1 октября 1989 года. Во время боевых действий жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации УП, он жив.

Как сообщил Егор Фирсов на своей странице в Facebook, в четверг полиция открыла производство по факту исчезновения Станислава. СБУ тоже в курсе.

«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы включить Стаса в список на обмен как заложника», — подчеркнул он.

«Стаса надо спасать, пока нужна медийная поддержка в иностранных СМИ — это может ускорить освобождение. На оккупированных территориях связь с ОБСЕ, ООН и другими международными организациями может поддерживать мать Стаса», — добавил Фирсов.

В день, когда об исчезновении Станислава стало известно, он должен был отправить свой материал для «Радио Свобода», однако материал так и не поступил.

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