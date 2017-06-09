Пенсионерка, попавшая под колёса мусоровоза, умерла по дороге в больницу
Пенсионерка, попавшая под колеса мусоровоза на Каштановой аллее, умерла в карете скорой по дороге в больницу. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах.
Пенсионерка, попавшая под колеса мусоровоза на Каштановой аллее, умерла в карете скорой по дороге в больницу. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах.
Водитель грузовика не заметил 79-летнюю калининградку, когда двигался задним ходом. Такова официальная информация отдела пропаганды областного ГИБДД.
Авария произошла 9 июня 2017 года в 13:30 на парковке у магазина «Семья». Мусоровоз сбил пенсионерку. Женщину достали