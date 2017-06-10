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07:50 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Туруханской в Калининграде сторож обнаружил труп мужчины

Погибший был жителем Черняховского округа.

На улице Туруханской в областном центре обнаружили тело мужчины. Труп находился на территории неэксплуатируемых складских помещений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

По её словам, территория, на которой стоят склады, охраняется. Тело 46-летнего жителя региона в четверг, 8 июня, обнаружил сторож. По предварительным данным, мужчина погиб в результате падения с восьмиметрового строения. Как выяснилось, он был жителем Черняховского округа.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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