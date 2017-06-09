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22:07 (мск), источник: Sputnik.by

СК РФ проверит, был ли вовлечен в секту мальчик, найденный в Беларуси

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Следственный комитет России проверит факты по уголовному делу о вовлечении матерью пятилетнего мальчика из Москвы Якова Зиборова в псевдорелигиозную секту, сообщили в СК РФ.

Источник: Sputnik.by

Информация о вовлечении ребенка в секту прозвучала в эфире одного из федеральных каналов России. Изложенные в СМИ факты изучат следователи и проверят фигурантов дела на причастность к другим эпизодам преступной деятельности, в том числе в отношении детей.

Мать ребенка, которая является фигурантом уголовного дела и участником религиозной секты, покинула Россию в 2016 году. Женщину задержали в Мексике правоохранители, а мальчика она передала двум мужчинам-сектантам. С марта прошлого года местонахождение Якова было неизвестно. Тревогу забила бабушка ребенка.

В четверг пресс-служба СК России сообщила, что пропавшего из квартиры в Москве пятилетнего ребенка нашли в Беларуси под Могилевом. Также стало известно, что мальчика вернут бабушке 10 июня.

Совместный розыск ребенка вели сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве.

Известно, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

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