СК РФ проверит, был ли вовлечен в секту мальчик, найденный в Беларуси

Информация о вовлечении ребенка в секту прозвучала в эфире одного из федеральных каналов России. Изложенные в СМИ факты изучат следователи и проверят фигурантов дела на причастность к другим эпизодам преступной деятельности, в том числе в отношении детей.

Мать ребенка, которая является фигурантом уголовного дела и участником религиозной секты, покинула Россию в 2016 году. Женщину задержали в Мексике правоохранители, а мальчика она передала двум мужчинам-сектантам. С марта прошлого года местонахождение Якова было неизвестно. Тревогу забила бабушка ребенка.

В четверг пресс-служба СК России сообщила, что пропавшего из квартиры в Москве пятилетнего ребенка нашли в Беларуси под Могилевом. Также стало известно, что мальчика вернут бабушке 10 июня.

Совместный розыск ребенка вели сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве.

Известно, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.