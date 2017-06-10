Следственный комитет раскрыл подробности похищения бизнесмена в Волгограде

25 мая 2017 года четверо мужчин похитили предпринимателя, выходящего из дома, и несколько дней удерживали его в квартире, требуя с родственников указанную сумму.

27 мая 2017 года в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленники были задержаны в городе Волжском на квартире, где удерживался бизнесмен. Мотивом к совершению этого преступления стал бытовой конфликт, произошедший между потерпевшим и одним из подследственных еще в 2014 году.



Двоим уроженцам Республики Азербайджан, а также жителям Тюменской области и республики Дагестан предъявлено обвинение по п. «а, в, г, з» ч.2 ст. 126 УК РФ и п."б ч.3 ст. 163 УК РФ. Статьи предусматривают ответственность за похищение человека, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, а также за вымогательство.



Все фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



Рустам Гайфуллин