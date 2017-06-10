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00:12 (мск), источник: Ipress.ua

Суд отпустил охранника Яроша под домашний арест

Заводской райсуд Каменского освободил из-под стражи под круглосуточный домашний арест охранника нардепа Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, которого подозревают в причинении огнестрельного ранения.

Как сообщает Радио Свобода, в суд с ходатайством об изменении меры пресечения — с содержания под стражей на домашний арест — обратился защитник Михаила Навроцкого.

Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.

В мае Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в изменении меры пресечения Михаилу Навроцкому, не приняв аргументы защиты относительно его плохого самочувствия.

Охраннику нардепа Дмитрия Яроша Михаилу Навроцкому, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

В воскресенье, 14 мая, в Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен. По данным из полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил сотрудник таксиста, который спешил ему на помощь.

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