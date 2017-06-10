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07:31 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярском общежитии произошло убийство

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в совершении убийства в общежитии Кировского района.

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в совершении убийства в общежитии Кировского района.

Сигнал «тревога» на пункт централизованной охраны поступил сегодня утром из торгового павильона по улице Вавилова. На место прибыл наряд вневедомственной охраны, где его уже ждала женщина, которая сообщила, что в общежитии по улице Корнетова произошло убийство.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Илья Федоров и старший сержант полиции Алексей Чехлов приступили к проверке сообщения и в комнате общежития по указанному адресу обнаружили 77-летнюю женщину с признаками насильственной смерти и раненого 50-летнего мужчину, который находился без сознания. Пострадавшему была оказана необходимая помощь и вызвана бригада скорой помощи.

По горячим следам сотрудниками Росгвардии был задержан 23-летний молодой человек, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, и передан следственно-оперативной группе. В карманах брюк у него обнаружено неизвестное вещество, похожее на наркотическое, которое направлено на экспертизу. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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