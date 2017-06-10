Челябинцу, нападавшему на пенсионеров в подъезде, дали 18 лет колонии

Жителя Челябинска признали виновным в смерти пенсионера и серии разбойных нападений на пожилых людей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 2016 году совершил серию разбойных нападений в Челябинске. Преступник выслеживал хорошо одетых пожилых мужчин, за которыми забегал в подъезд дома, после чего избивал потерпевших и забирал деньги и ценные вещи. Жертвой злоумышленника стали семеро пенсионеров, один из которых скончался на месте.

«В рамках уголовного дела провели 18 экспертиз: судебно-медицинские, дактилоскопические, трассологические, генетические, психиатрические и другие. Допрошено большое количество людей, проживающих в местах совершения преступлений. Изучен большой объём записей камер видеофиксации», — рассказывают в ведомстве.

Суд приговорил осужденного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскано более 240 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.