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07:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцу, нападавшему на пенсионеров в подъезде, дали 18 лет колонии

Осуждённый напал на семерых пожилых мужчин в возрасте 70−80 лет, один из которых скончался.

Жителя Челябинска признали виновным в смерти пенсионера и серии разбойных нападений на пожилых людей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 2016 году совершил серию разбойных нападений в Челябинске. Преступник выслеживал хорошо одетых пожилых мужчин, за которыми забегал в подъезд дома, после чего избивал потерпевших и забирал деньги и ценные вещи. Жертвой злоумышленника стали семеро пенсионеров, один из которых скончался на месте.

«В рамках уголовного дела провели 18 экспертиз: судебно-медицинские, дактилоскопические, трассологические, генетические, психиатрические и другие. Допрошено большое количество людей, проживающих в местах совершения преступлений. Изучен большой объём записей камер видеофиксации», — рассказывают в ведомстве.

Суд приговорил осужденного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскано более 240 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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