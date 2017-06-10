Омичи устроили перестрелку посреди затопленных Нефтяников

Свидетели насчитали троих нападавших и 16 выстрелов. Происшествие произошло около 11 часов вечера.

«Вчера около 23.00 состоялась перестрелка у ДК Химик, есть раненые, наряд полиции приехал только через 15−20 мин. Нападавших было около 3-х человек, они скрылись на авто неопределенной марки, прозвучало около 16 выстрелов. Свидетелей пол района. Пусть сдохнут все ублюдки устраивающие подобные перестрелки, а мирным людям — мирного неба», — пишет в соцсетях очевидец Артур Амиров.