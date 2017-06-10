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07:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автобус с казахстанскими туристами попал в ДТП в Турции

По предварительным данным, в автобусе находились 44 человека, в том числе казахстанские туристы.

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Автобус, в котором находились казахстанские туристы, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, сообщает РИА Новости.

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Туристы из Казахстана, России и Украины в пятницу направлялись на экскурсию в Демре.

«Автобус, в котором находились 24 туриста из России, а также туристы из Украины и Казахстана попал в аварию. С ним столкнулась фура», — проинформировал агентство консул генконсульства РФ в Анталье Алексей Шиванов.

По его данным, пятеро россиян, в том числе двое детей, получили незначительные травмы, они были доставлены в больницу и выписаны после оказания амбулаторной помощи.

По данным российских СМИ, в автобусе компании TEZ Tour было 44 туриста. Грузовик допустил столкновение, когда автобус стоял у обочины.

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