Дети устроили опасные игры на железной дороге во Владивостоке

Владивосток, 10 июня, PrimaMedia.

Опасные игры детей на железной дороге во Владивостоке пресекли транспортные полицейские. Несовершеннолетние нарушители прибыли на станцию Первая Речка, где залезли на один из вагонов грузового состава. Полиция передала детей законным представителям, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте.

Несовершеннолетних нарушителей обнаружили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте в ходе проведения рейда на станции Первая Речка ДВЖД.

«В ходе проверки полицейские установили, что двое несовершеннолетних в возрасте 13 лет и один ребенок в возрасте 10 лет без сопровождения взрослых прибыли на станцию Первая Речка ДВЖД, где залезли на один из вагонов грузового состава», — рассказали в управлении.

Стражи правопорядка пресекли опасные игры детей. Несовершеннолетних передали законным представителям. Детям, а также их законным представителям полицейские напомнили правила поведения и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.