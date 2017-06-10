Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Я что, такая страшная?": звезда 90-х Штурм обнажилась на пляже
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Теракт в Лондоне
08:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дети устроили опасные игры на железной дороге во Владивостоке

Полиция сняла нарушителей с железнодорожного вагона.

Владивосток, 10 июня, PrimaMedia.

Опасные игры детей на железной дороге во Владивостоке пресекли транспортные полицейские. Несовершеннолетние нарушители прибыли на станцию Первая Речка, где залезли на один из вагонов грузового состава. Полиция передала детей законным представителям, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте.

Несовершеннолетних нарушителей обнаружили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте в ходе проведения рейда на станции Первая Речка ДВЖД.

«В ходе проверки полицейские установили, что двое несовершеннолетних в возрасте 13 лет и один ребенок в возрасте 10 лет без сопровождения взрослых прибыли на станцию Первая Речка ДВЖД, где залезли на один из вагонов грузового состава», — рассказали в управлении.

Стражи правопорядка пресекли опасные игры детей. Несовершеннолетних передали законным представителям. Детям, а также их законным представителям полицейские напомнили правила поведения и меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летняя творческая школа открывается в Приморье для талантливых школьников
Сборная России сыграла вничью с Чили в контрольном матче
WSJ рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь