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08:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Постановлен приговор по делу о разбойном нападении на известного хабаровского художника

Злоумышленник украл у живописца велосипед стоимостью порядка 60 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 июня, AmurMedia.

Следственными органами УМВД России по Хабаровску установлена причастность обвиняемого к открытому хищению у местного жителя велосипеда стоимостью порядка 60 тысяч рублей. Преступление было совершено в августе прошлого года в вечернее время на улице Шевченко. К потерпевшему, который катил велосипед, неожиданно приблизился незнакомый мужчина и нанес удар потерпевшему. После этого нападавший сел на байк и скрылся с места совершения преступления, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Очевидцы происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Врачи диагностировали у пациента серьезную черепно-мозговую травму. Бригада немедленно доставила потерпевшего в стационар, где он был в экстренном порядке прооперирован. От противоправных действий злоумышленника пострадал известный в Хабаровске художник, участник региональных выставок. Впоследствии экспертиза квалифицировала нанесенный вред здоровью потерпевшего как тяжкий.

Уже на следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска городского отдела полиции № 6. Им оказался 36-летний приезжий из города Вяземского Хабаровского края. Ранее злоумышленник был десять раз судим за различные преступления против личности и собственности. Из мест лишения свободы он освободился в апреле 2016 года. В краевом центре мужчина официально нигде не работал.

Похищенный велосипед стоимостью порядка 60 тысяч рублей оперативники обнаружили брошенным в районе остановки общественного транспорта Дендрарий.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Центральный районный суд г. Хабаровска постановил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый обязан выплатить потерпевшему один миллион рублей компенсации морального и материального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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