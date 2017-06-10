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09:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на регион урагана

В Новосибирске устраняют последствия урагана, который обрушился на регион ночью.

Источник: Вести - Новосибирск

Порывистый ветер ломал деревья, рекламные конструкции и дорожные знаки. Во дворах жилых домов образовались завалы. На улице Авиастроителей напора ветра не выдержал ствол. Он рухнул прямо на припаркованный автомобиль. Кузов помят, выбиты стекла. Сейчас машину уже извлекли и отогнали.

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В Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на регион урагана
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