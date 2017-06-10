В Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на регион урагана

Порывистый ветер ломал деревья, рекламные конструкции и дорожные знаки. Во дворах жилых домов образовались завалы. На улице Авиастроителей напора ветра не выдержал ствол. Он рухнул прямо на припаркованный автомобиль. Кузов помят, выбиты стекла. Сейчас машину уже извлекли и отогнали.