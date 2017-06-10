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08:37 (мск), источник: СуперОмск

Ливень в Омске затопил муниципальный автобус

Омичи продолжают делиться в социальных сетях последствиями удара стихии по городу.

Так, выяснилось, что муниципальные «крейсеры» — рейсовые автобусы — тоже не прошли проверку сильнейшим ливнем в Омске.

В сети появилось видео, на котором обыкновенный муниципальный автобус буквально тонет на городских улицах — вода беспрепятственно поступает в салон, а «за бортом», на улице, идет самый настоящий шторм.

Интересно, что при этом пассажиры транспорта не стремятся покидать салон автобуса. Видимо, влажность на улице их пугала куда как сильней, чем постепенно заполняющийся водой автобус.

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