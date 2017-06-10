Ливень в Омске затопил муниципальный автобус
Омичи продолжают делиться в социальных сетях последствиями удара стихии по городу.
Омичи продолжают делиться в социальных сетях последствиями удара стихии по городу.
Так, выяснилось, что муниципальные «крейсеры» — рейсовые автобусы — тоже не прошли проверку сильнейшим ливнем в Омске.
В сети появилось видео, на котором обыкновенный муниципальный автобус буквально тонет на городских улицах — вода беспрепятственно поступает в салон, а «за бортом», на улице, идет самый настоящий шторм.
Интересно, что при этом пассажиры транспорта не стремятся покидать салон автобуса. Видимо, влажность на улице их пугала куда как сильней, чем постепенно заполняющийся водой автобус.