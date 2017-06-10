Ливень в Омске затопил муниципальный автобус

Так, выяснилось, что муниципальные «крейсеры» — рейсовые автобусы — тоже не прошли проверку сильнейшим ливнем в Омске.

В сети появилось видео, на котором обыкновенный муниципальный автобус буквально тонет на городских улицах — вода беспрепятственно поступает в салон, а «за бортом», на улице, идет самый настоящий шторм.