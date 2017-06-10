Донские полицейские разыскивают пожилого мужчину, который пропал в Ростове

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 7 июня текущего года пожилой мужчина вышел из дома и до настоящего момента не вернулся.

Приметы: на вид 85 лет, славянской внешности, рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза серого цвета, речь невнятная, говорит медленно. На левой голени шрам.

Был одет: пиджак песочного цвета, свитер, брюки спортивного синего цвета с вертикальными полосами белого цвета по бокам, рубашка в сине-бело-красную клетку, на голове фетровая шляпа, на ногах туфли серого цвета. При себе имел паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, проездные билеты и ключи от квартиры.