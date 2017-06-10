Донские полицейские разыскивают пожилого мужчину, который пропал в Ростове
Донские полицейские разыскивают пропавшего Владимира Степановича Капыша 1934 года рождения.
Донские полицейские разыскивают пропавшего Владимира Степановича Капыша 1934 года рождения.
Как сообщили в
Приметы: на вид 85 лет, славянской внешности, рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза серого цвета, речь невнятная, говорит медленно. На левой голени шрам.
Был одет: пиджак песочного цвета, свитер, брюки спортивного синего цвета с вертикальными полосами белого цвета по бокам, рубашка в
Если вам