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08:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Катание на лодках по реке Ивдель закончилось трагедией

Две лодки перевернулись, один человек погиб.

Лодочная прогулка по реке Ивдель завершилась трагедией, в результате которой один человек погиб, сообщили 10 июня «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Одна из лодок перевернулась, зацепившись за растения около берега. Отдыхавшие со второй лодки подплыли на помощь, однако их лодку также перевернуло. Люди не могли выбраться на берег, так как течение в этом месте было очень сильным. На людях не было спасательных жилетов.

Прибывшие на место на моторной лодке спасатели смогли спасти трех человек, а вот один утонул. Его тело было обнаружено позднее ниже по течению.

В ГУ МЧС отметили, что если бы на людях были спасательные жилеты, то им было бы намного проще выбраться на берег. Трагедии можно было избежать. В каждой лодке помимо жилетов должны быть прочная веревка и спасательный круг.

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