В Новосибирске из-за сильного ветра ночью падали деревья на машины
Три случая падения деревьев на автомобили произошли за минувшие вечер и ночь.
Три случая падения деревьев на автомобили произошли за минувшие вечер и ночь.
В Новосибирске
Минувшей ночью черемуха упала от ветра на стоящую неподалеку машину на улице 9-й гвардейской дивизии, 12. Также на улице Авиастроителей, 8 большое дерево упало рядом с автомобилем. Оно при падении помяло крышу и разбило лобовое стекло. Также от веток дерева машина получила царапины по всему кузову.
Аналогичный инцидент произошел на парковке у дома на улице Бориса Богаткова, 184. В 21:15 там на автомобили упало дерево. Машины получили небольшие повреждения.