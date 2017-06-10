В Новосибирске из-за сильного ветра ночью падали деревья на машины

В Новосибирске из-за шквального ветра ночь падали деревья на машины горожан. Об этом рассказали в группе «Инцидент. Новосибирск».

Минувшей ночью черемуха упала от ветра на стоящую неподалеку машину на улице 9-й гвардейской дивизии, 12. Также на улице Авиастроителей, 8 большое дерево упало рядом с автомобилем. Оно при падении помяло крышу и разбило лобовое стекло. Также от веток дерева машина получила царапины по всему кузову.