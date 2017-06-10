Ночной обстрел Марьинки полиция квалифицировала как теракт

Полиция открыла уголовное производство в связи с обстрелом Марьинки (Донецкая область) по статье «террористический акт» Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

«Мощный минометный обстрел начался в 23:00 и продолжался около часа. 54-летний мужчина и его 52-летняя гражданская жена находились в собственном доме по ул. Октябрьской. В результате обстрела мужчина и женщина получили осколочные ранения, открытые переломы ног и травматический шок», — отметили в полиции.

Также отмечено, что пострадавшие сейчас находятся в больнице г. Курахово. По состоянию на 09:00 они в тяжелом состоянии.

Кроме того, от обстрелов пострадала Красногоровка.

«По улице Шевченко в доме местных жителей был обнаружен танковый снаряд, который не разорвался», — проинформировали в полиции.

На месте происшествия работает спецгруппа правоохранителей.