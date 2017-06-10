Во дворе дома на пр. Кирова ночью обгорели четыре автомобиля

По предварительным данным, на месте происшествия горели два автомобиля, позже огонь повредил еще две легковушки.

Прибывшие пожарные затушили пламя.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, огонь полностью уничтожил две машины, и еще две повреждены.