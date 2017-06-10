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11:01 (мск), источник: Volga News

Во дворе дома на пр. Кирова ночью обгорели четыре автомобиля

Около 3:00, 10 июня, во дворе дома № 228 по проспекту Кирова в Самаре загорелись автомобили, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, на месте происшествия горели два автомобиля, позже огонь повредил еще две легковушки.

Прибывшие пожарные затушили пламя.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, огонь полностью уничтожил две машины, и еще две повреждены.

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