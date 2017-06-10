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13:49 (мск), источник: Publika.md

В столице на Старой Почте столкнулись два автомобиля, пострадавшших нет

Полторы тысячи леев штрафа грозит водителю, который спровоцировал этим утром аварию в столице на Старой Почте.

Источник: Publika.md

Он не уступил дорогу другой машине, в результате чего, автомобили столкнулись.

Пострадавших нет, но вот машины восстановлению не подлежат. Виновному в аварии также грозит шесть штрафных пунктов. За последние сутки в Кишинёве произошло 55 ДТП в которых пострадали 11 человек.

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