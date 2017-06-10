В столице на Старой Почте столкнулись два автомобиля, пострадавшших нет

Он не уступил дорогу другой машине, в результате чего, автомобили столкнулись.

Пострадавших нет, но вот машины восстановлению не подлежат. Виновному в аварии также грозит шесть штрафных пунктов. За последние сутки в Кишинёве произошло 55 ДТП в которых пострадали 11 человек.