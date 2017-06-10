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11:54 (мск), источник: PROUFU.ru

Жители Башкирии попали в ДТП под Тюменью, один из них погиб

Вчера, 9 июня, произошло серьезное ДТП на федеральной трассе между городами Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом сообщил телеканал БСТ.

Там случилось столкновение между двумя иномарками — «Ссанг Йонг» и «Киа».

По уточненным данным, водитель «Ссанг Йонг» пошел на обгон и внезапно съехал на обочину. Оттуда автомобиль выбросило по инерции на встречную полосу, гле он столкнулся с автомобилем «Киа»,

В результате аварии погибли 33-летний житель города Сургут, управлявший автомобилем «Киа», и его 48-летний пассажир, который проживал в Башкирии. еще.

Еще один житель Башкирии, который также ехал в качестве пассажира в автомобиле «Киа», получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Известно, что водитель «Ссанг Йонг» ехал без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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