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14:00 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области на берегу водохранилища пропал четырехлетний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Свердловской области ищут пропавшего на берегу Рефтинского водохранилища четырехлетнего мальчика, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

По его словам, информация о случившемся поступила в субботу в 10.10 по местному времени (8.10 мск) в дежурную часть полиции Асбеста от отца ребенка, жителя поселка Рефтинский.

«Семья выехала на берег Рефтинского водохранилища. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпусти его. Вернувшись к жене, он не обнаружил сына. Родители искали малыша примерно 40 минут, а потом обратились к полицейским», — сказал Горелых.

Он отметил, что в поисках мальчика участвуют 35 сотрудников МВД, в том числе кинолог с собакой, и добровольцы. Сыщики угрозыска отрабатывают несколько версий: по одной из них, ребенок мог перепутать направления и углубиться в лес, по другой — скатиться к кромке воды (спуск в том месте составляет 1,5−2 метра). Горелых подчеркнул, что пока нет оснований утверждать о криминальном характере произошедшего.

Свердловское ГУ МЧС уточняет, что для участия в поисках на место выехали более 20 спасателей. Водолазам предстоит обследовать водоем. Региональное СУ СК РФ начало по факту доследственную проверку.

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