В перестрелке у ДК Химик пострадало 4 человека

Так, стало известно, что в ходе пальбы возле ДК Химик пострадало четыре человека.

«Раненых четверо, один из них мой друг. Мне нужна любая информация, ребят буду признателен», — просит о помощи пользователь «ВК» Денис Коган.

А вот свидетель Евгений Варфоломеев считает, что ранено 5 человек. По его словам, автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета подъехал, а его пассажиры расстреляли Mersedes, после чего скрылись.

Отметим, что полицейские пока никак не комментируют случившееся. Вполне вероятно, что они уже вышли на след «стрелков» и не хотят спугнуть их.