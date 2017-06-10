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13:59 (мск), источник: СуперОмск

В перестрелке у ДК Химик пострадало 4 человека

Свидетели перестрелки в Советском округе Омска продолжают делиться в социальных сетях подробностями увиденного.

Так, стало известно, что в ходе пальбы возле ДК Химик пострадало четыре человека.

«Раненых четверо, один из них мой друг. Мне нужна любая информация, ребят буду признателен», — просит о помощи пользователь «ВК» Денис Коган.

А вот свидетель Евгений Варфоломеев считает, что ранено 5 человек. По его словам, автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета подъехал, а его пассажиры расстреляли Mersedes, после чего скрылись.

Отметим, что полицейские пока никак не комментируют случившееся. Вполне вероятно, что они уже вышли на след «стрелков» и не хотят спугнуть их.

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