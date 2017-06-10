В Воронежской области задержан 53-летний мужчина, кормивший голубей коноплей

Полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей причастен к хранению наркотиков. В его доме, находящимся на улице Куйбышева, прошли обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли марихуану общим весом 13,48 грамма, которую мужчина хранил на чердаке в стеклянной банке и во дворе домовладения в пластиковом контейнере.

Подозреваемый рассказал, что в сентябре 2016 года, возвращаясь с рыбалки, он обнаружил дикую коноплю. Растение он сорвал, высушил и решил использовать для личного употребления и для корма голубей, имеющихся в его хозяйстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде срока лишения свободы до трех лет.