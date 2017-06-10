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13:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске женщина обворовала магазин при помощи юбки

Женщина ходила по супермаркету и складывала товар в зашитую юбку.

В Новосибирске одна из посетительниц продуктового универсама нашла способ виртуозно завладеть продуктами, не платя деньги. Она подшила дно своей длинной юбки и сделала из элемента одежды своеобразный мешок. Об этом сообщили в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что женщина ходила между прилавков магазина и складывала продукты питания не в корзину, а к себе в юбку. На выходе женщину заподозрили охранники. Подозреваемую передали полиции. В общей сложности предприимчивая жительница столицы Сибири взяла продуктов на 3 тысячи рублей.

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