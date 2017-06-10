В Омской области потерялся подросток со змеей на руке

«На розыск подростка ориентирован личный состав, его приметы переданы всем наружным службам полиции, стражи порядка опрашивают знакомых молодого человека, проверяют места его возможного появления», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно приметам, по которым ищут Андрея, худощавый подросток ростом около 180 см был одет темно-синие кроссовки с белыми вставками, красную куртку и спортивные штаны темного цвета. На руке у него присутствует временное тату в виде змеи.