В Омской области потерялся подросток со змеей на руке
УМВД России по Омской области ищет пропавшего в Омске 15-летнего Андрея Бабкина. Подросток вчера вечером покинул свой дом в Исилькуле и больше не возвращался.
УМВД России по Омской области ищет пропавшего в Омске 15-летнего Андрея Бабкина. Подросток вчера вечером покинул свой дом в Исилькуле и больше не возвращался.
«На розыск подростка ориентирован личный состав, его приметы переданы всем наружным службам полиции, стражи порядка опрашивают знакомых молодого человека, проверяют места его возможного появления», — сообщает
Согласно приметам, по которым ищут Андрея, худощавый подросток ростом около 180 см был одет