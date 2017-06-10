В Уфе ребенок провалился в яму в батутном центре

Через минуту Леня с трудом выбрался из ямы и, прихрамывая, пошел к выходу, за ним побежали другие дети. По изображению понятно, что мальчик получил травму. В то же время на записи незаметно, чтобы к мальчику на выручку поспешили инструкторы или другие взрослые, которые обязаны следить за происходящим на площадке. Более того: присутствовавший на площадке взрослый инструктор разворачивается у убегает куда-то с площадки.

Как оказалось, в результате падения мальчик получил сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, рук, ног, сильно ободрал ногу. Оказалось, что он провалился в отверстие, образовавшееся между матами, постеленными на батуты.

На дне отверстия было еще страшнее — в незащищенной дыре на бетонном полу торчал металлический штырь, а рядом был установлен огромный промышленный вентилятор, до которого. к счастью, мальчик не достал буквально считанные сантиметры. Оказывается в данный момент там шли ремонтные работы, но должные меры безопасности при этом не соблюдались.

Вот так Леня Абрамов сходил к другу на день рождения, который проводился в батутном центре «Fly Park», который расположен на улице Луганской, 1 в Уфе. Теперь. После возвращения оттуда, его самого поздравляют чуть ли не со вторым днем рождения.

«Мы словно сердцем чуяли неприятности и сомневались, отпускать его или нет туда, но нас заверили о безопасности, ведь там с детьми работают инструкторы. В результате — травмы, долгое обследование и продолжительное лечение, — расск4азала Людмила. — Были пропущены все годовые и четвертные контрольные в школе. При выставлении итоговых отметок только спасло то, что все четыре года сын учился на пятерки и все проверочные работы написал на высшие баллы. Он посещает секцию плавания, про которую также временно пришлось забыть».

Излишне говорить, что мальчик пережил еще и серьезную психологическую травму — для 11-летнего ребенка, как бы они ни храбрился, такое падение все-таки не шутка. Последствия пережитого шока могут еще долго давать о себе знать.

«Нас удивило поведение администрации. Видеозапись с места происшествия нам предоставили. Но никто так и не извинился за происшедшее, — говорит Людмила Абрамова. — Да и что нам их извинения! Долгожданные каникулы мы теперь проводим в походах по больницам… Я искренне желаю администрации этого заведения научиться качественно исполнять свою работу. Для любой мамы жизнь и здоровье ребёнка дороже всего. И когда ей говорят: “Ой, что вы… У нас травмы и покруче бывают!”, это просто непрофессионально. Простите, господа, что мой ребенок не остался калекой, иначе у вас давно бы там находилась куча проверок».

Родители Лени Абрамова не намерены спускать это дело «на тормозах». Сейчас они собирают выписки из больницы и прочие необходимые документы для обращения в правоохранительные органы.

«Возможно, я и ошибаюсь и, конечно же, сужу о происшедшем пристрастно, но сложилось впечатление после беседы с руководством парка, что для них случаи травматизма являются вполне нормальным компонентом работы. Просто какая-то травма бывает серьезной. А какая-то не очень. А психологическая сторона вопроса их вообще не интересует.

У редакции пока не было возможности из-за выходных дней получить комментарий у администрации вышеупомянутого парка. Мы готовы дать возможность представителям парка высказать свою позицию.

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