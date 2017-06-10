Гражданин Молдовы изготовил пистолет и был из-за него приговорен
Гражданин Молдовы изготовил пистолет и был
Гражданин Молдовы изготовил пистолет и был
КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Гражданин Молдовы Роман Гончарук приговорен к условному сроку в Орловской области России за хранение самодельного «огнестрела», сообщает сайт orelgrad.ru.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, мужчина жил в Орловской области. Из текста приговора следует, что «он из личной заинтересованности хранил на подоконнике в сарае рядом с домом гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом с использованием промышленных деталей по типу однозарядного пистолета-авторучки».
Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы
Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.