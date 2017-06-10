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15:18 (мск), источник: Sputnik.md

Гражданин Молдовы изготовил пистолет и был из-за него приговорен

Гражданин Молдовы изготовил пистолет и был из-за него приговорен к условному сроку заключения.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Гражданин Молдовы Роман Гончарук приговорен к условному сроку в Орловской области России за хранение самодельного «огнестрела», сообщает сайт orelgrad.ru.

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Как сообщили в прокуратуре Орловской области, мужчина жил в Орловской области. Из текста приговора следует, что «он из личной заинтересованности хранил на подоконнике в сарае рядом с домом гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом с использованием промышленных деталей по типу однозарядного пистолета-авторучки».

Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. В судебном заседании Гончарук согласился с предъявленным ему обвинением. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

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