В Успенском районе в ДТП на встречке пострадали пять человек
В Успенском районе Краснодарского края ВАЗ столкнулся с прицепом автомобиля ГАЗ, пострадали пять человек.
В Успенском районе Краснодарского края ВАЗ столкнулся с прицепом автомобиля ГАЗ, пострадали пять человек.
Авария произошла 9 июня около 23:00 в районе поселка Мичуринский. По предварительным данным, 25-летний житель Брянской области за рулем ВАЗ-21140 выехал на полосу встречного движения и врезался в прицепом автомобиля ГАЗ-3110.
«В результате происшествия в больницу доставили двоих мужчин, женщины с ребенком — пассажиров ВАЗа, а также водителя ВАЗа», — сообщает
Сейчас все причины аварии устанавливаются.