В Калининграде полицейские задержали похитителя велосипеда

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 раскрыли кражу велосипеда, которая была совершена 29 мая на улице Кошевого в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего калининградца, который похитил транспортное средство стоимостью 5 тысяч рублей из подъезда многоквартирного дома. Похищенный велосипед изъят.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ранее мужчина судим за аналогичное нарушение закона.