Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
В Пентагоне объяснили, чем опасна Россия для американской ПРО
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
13:43 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полицейские задержали похитителя велосипеда

38-летний мужчина украл велосипед на ул. Кошевого.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 раскрыли кражу велосипеда, которая была совершена 29 мая на улице Кошевого в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего калининградца, который похитил транспортное средство стоимостью 5 тысяч рублей из подъезда многоквартирного дома. Похищенный велосипед изъят.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ранее мужчина судим за аналогичное нарушение закона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вечерний @Калинининград: рай обещаний, тайна «Огней Москвы» и кое-что о правах
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь