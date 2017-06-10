Столичные застройщики «Тамызинвест групп» взяты под арест
Главные фигуранты уголовного дела о хищении средств дольщиков АО «Тамызинвест групп» взяты под арест.
Главные фигуранты уголовного дела о хищении средств дольщиков АО «Тамызинвест групп» взяты под арест.
АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Руководители столичной строительной компании АО «Тамызинвест групп» взяты под арест, сообщает прокуратура Астаны.
По данным надзорного ведомства, ряд руководителей компании подозревается в хищении средств дольщиков.
Следственный департамент МВД РК завершил расследование уголовного дела в отношении подозреваемых и направил дело в прокуратуру. Надзорный орган посчитал, что подозреваемых необходимо взять под арест и ходатайствовал в суде об изменении меры пресечения двум главным фигурантам дела — Машурову В. А. (бывший Беридзе В. А.) и Матаевой А. С.
Суд ходатайство удовлетворил. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор.