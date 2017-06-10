Столичные застройщики «Тамызинвест групп» взяты под арест

Автобус с казахстанскими туристами попал в ДТП в Турции

По данным надзорного ведомства, ряд руководителей компании подозревается в хищении средств дольщиков.

Следственный департамент МВД РК завершил расследование уголовного дела в отношении подозреваемых и направил дело в прокуратуру. Надзорный орган посчитал, что подозреваемых необходимо взять под арест и ходатайствовал в суде об изменении меры пресечения двум главным фигурантам дела — Машурову В. А. (бывший Беридзе В. А.) и Матаевой А. С.

Суд ходатайство удовлетворил. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор.