Воронежского бизнесмена заподозрили в участии в банде «обнальщиков»

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников преступного сообщества. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 9 июня.

По версии следствия, жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет создали более 200 фирм-однодневок, оформленных на 1800 подставных лиц. За вознаграждение они обналичивали средства и перечисляли деньги со счета фиктивной компании по заданным реквизитам. Банковские операции шли под видом оплаты услуг и товаров. Доход участников сообщества составил 20 млн рублей.

Стражи порядка провели более 40 обысков, изъяли более 200 печатей разных фирм, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент». Задержали 17 человек. Уголовные дела возбудили по ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские не раскрыли имен фигурантов. Однако по данным «Коммерсантъ Черноземье», среди подозреваемых воронежский предприниматель — ресторатор Максим Скоркин. Ранее предприниматель уже попадал под суд за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе 2014 года бизнесмен получил 5 лет условного срока, написал «Абирег».

Автор: Михаил Супруненко.