Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
В Пентагоне объяснили, чем опасна Россия для американской ПРО
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15:04 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежского бизнесмена заподозрили в участии в банде «обнальщиков»

Полиция возбудила дело об организации преступного сообщества.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении шести лидеров и 14 активных участников преступного сообщества. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 9 июня.

По версии следствия, жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет создали более 200 фирм-однодневок, оформленных на 1800 подставных лиц. За вознаграждение они обналичивали средства и перечисляли деньги со счета фиктивной компании по заданным реквизитам. Банковские операции шли под видом оплаты услуг и товаров. Доход участников сообщества составил 20 млн рублей.

Стражи порядка провели более 40 обысков, изъяли более 200 печатей разных фирм, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент». Задержали 17 человек. Уголовные дела возбудили по ч. 1, 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Полицейские не раскрыли имен фигурантов. Однако по данным «Коммерсантъ Черноземье», среди подозреваемых воронежский предприниматель — ресторатор Максим Скоркин. Ранее предприниматель уже попадал под суд за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В январе 2014 года бизнесмен получил 5 лет условного срока, написал «Абирег».

Автор: Михаил Супруненко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
Глава Минтранса отреагировал на «утечку кадров» из авиакомпаний
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь