Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Инсульт ведет к алкоголизму
Россиянам разрешат прописку на работе
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10В тени красоты
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
22:33 (мск), источник: Sputnik.md

Рейд на табачную фабрику закончился многочисленными задержаниями

Сразу 17 обысков по месту жительства работников табачной фабрики, в самой компании, а также в автомобилях подозреваемых привели к многочисленным задержаниям.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Прокуроры и офицеры по борьбе с коррупцией задержали пятерых человек в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий на одной из табачных фабрик Молдовы, сообщили в субботу в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

По предварительным данным, администраторы и управляющие компанией допустили продажу табачных изделий различных марок по цене, ниже установленной законодательством.

Таким образом, сигареты без фильтра продавали на 5 леев дешевле, а с фильтром — на 9 леев ниже минимально допустимой стоимости.

В рамках расследования установлено, что администрация намерено использовала свое служебное положение для личной материальной выгоды и нанесла госбюджету значительный ущерб.

Правоохранители провели 17 обысков по месту жительства работников табачной фабрики, в самой компании, в автомобилях подозреваемых, а также в типографиях, где производилась упаковка. В итоге задержали основателя и администратора фабрики, теневого управляющего, двух сотрудников и еще одного администратора. Их поместили по 72-часовой арест.

На подозреваемых открыто уголовное дело по части 11 статьи 335 УК РМ, согласно которой им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы или штраф до 2350 условных единиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Это полная катастрофа' - Великобританию ждет период неопределенности
ГУМВД сообщает о четырех погибших при стрельбе в Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»
Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку
Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
Глава Минтранса отреагировал на «утечку кадров» из авиакомпаний
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь