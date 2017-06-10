Бывшего сотрудника ГИБДД судят в Таганроге
Полицейский попался на мелком взяточничестве.
Полицейский попался на мелком взяточничестве.
В Ростовской области судят бывшего сотрудника ГИБДД. Работник правоохранительных органов попался на мелком взяточничестве. По данным
В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой г. Таганрога обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.