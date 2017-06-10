Бывшего сотрудника ГИБДД судят в Таганроге

В Ростовской области судят бывшего сотрудника ГИБДД. Работник правоохранительных органов попался на мелком взяточничестве. По данным пресс-службе ГУ МВД по РО, в феврале 2017 года обвиняемый получил от гражданина незаконные денежные вознаграждения в сумме 1,5 тысячи и 4 тысячи рублей за постановку на регистрационный учет двух легковых автомобилей — «ВАЗ 21102» и «HYUNDAI VF i40», без их фактического осмотра и в нарушение установленного порядка.

В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой г. Таганрога обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.