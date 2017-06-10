Под Новосибирском из-за ветра на воде погибли два любителя рыбалки

В Новосибирской области на озере Чаны, которые находятся в Купинском районе, неподалеку от поселения Горностаиха, три рыбака отправились в путь на моторной лодке. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В это время на улице бушевал шквальный ветер и были сильные волны. От сильной волны лодка перевернулась и все рыбаки оказались в воде. Один из рыбаков сумел вплавь добраться до берега и спастись. Двое других мужчин в возрасте 59 и 39 лет утонули. Выясняются все обстоятельства происшествия.