В Приморье локомотив сбил детей, три ребенка погибли, один ранен
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло вблизи населенного пункта Новый на перегоне
По словам собеседника агентства, железнодорожное сообщение не нарушено, проводятся следственные мероприятия.