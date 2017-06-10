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16:45 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье локомотив сбил детей, три ребенка погибли, один ранен

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

ЧП произошло вблизи населенного пункта Новый на перегоне Надеждинская-Совхозная Дальневосточной железной дороги. Трое детей погибли, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам собеседника агентства, железнодорожное сообщение не нарушено, проводятся следственные мероприятия.

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