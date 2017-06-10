Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В Раде оценили стоимость введения визового режима с Россией
Папа уместил жизнь сына в три минуты
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ выяснили, зачем в Крым перебрасывают морскую пехоту с Каспия
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
16:45 (мск), источник: 112.ua

В Одессе подросток выпал с балкона недостроя на 7 этаже, его госпитализировали

Установлено, что подросток суицидальных наклонностей не имел и в социальных сетях в «группах смерти» не значился.

Источник: 112.ua

В Одессе 13-летний подросток выпал с балкона недостроя, расположенном на 7 этаже, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Трагедия произошла в Суворовском районе города на заброшенной стройке.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе со своими друзьями пошел играть на заброшенную стройку в прятки. 13-летний парень побежал на 7 этаж здания, где по собственной неосторожности выпал с балкона недостроя. Парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.

Установлено, что подросток суицидальных наклонностей не имел и в социальных сетях в «группах смерти» не значился.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Киеве и ряде областей в ближайшие дни
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
Глава Минтранса отреагировал на «утечку кадров» из авиакомпаний
Нигер отозвал посла из Катара
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь