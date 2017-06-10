В Одессе подросток выпал с балкона недостроя на 7 этаже, его госпитализировали

В Одессе 13-летний подросток выпал с балкона недостроя, расположенном на 7 этаже, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Трагедия произошла в Суворовском районе города на заброшенной стройке.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе со своими друзьями пошел играть на заброшенную стройку в прятки. 13-летний парень побежал на 7 этаж здания, где по собственной неосторожности выпал с балкона недостроя. Парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.

Установлено, что подросток суицидальных наклонностей не имел и в социальных сетях в «группах смерти» не значился.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.